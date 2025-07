Clerici | Il successo di Temptation Island? Le corna le abbiamo avute tutti

(Adnkronos) – Anche Antonella Clerici cede alla 'tentazione' e guarda Temptation Island. Durante la puntata andata in onda questa sera, mercoledì 30 luglio, la conduttrice televisiva ha commentato su X qual è, secondo il suo punto di vista, il vero successo del programma condotto da Filippo Bisciglia.  "Comunque Temptation Island è magnetica. forse perché le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: temptation - island - clerici - successo

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

È Temptation mania! Anche Antonella Clerici non resiste al richiamo del reality di Canale 5: sintonizzata e coinvolta come tutti! ? #TemptationIsland #AntonellaClerici #Canale5 #RealityMania @antoclerici Vai su X

Tutti si chiedono quale sia il segreto del successo di Temptation Island. Io una risposta ce l’ho: è l’unico programma che riesce davvero a farmi staccare il cervello. E non solo a me, uomini e donne, ragazzi e ragazze, fidanzati e fidanzate, padri, madri, single, Vai su Facebook

Le corna le abbiamo avute tutti, Antonella Clerici commenta Temptation Island; Temptation Island, com’è finita tra Lucia e Rosario? Il colpo di scena dopo il falò; Antonella Clerici fan di Temptation Island, il commento durante la puntata.

Temptation Island, cos'è successo nella puntata di ieri: il falò tra Sarah e Valerio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Temptation Island, cos'è successo nella puntata di ieri: il falò tra Sarah e Valerio ... Lo riporta tg24.sky.it

Record Ascolti Temptation Island 2025: perché il reality di Canale5 piace così tanto?/ Segreto del successo - Record di ascolti Temptation Island 2025: perché il reality di Canale5 piace così tanto? Riporta ilsussidiario.net