Personaggi Tv. È un giorno di dolore per la televisione italiana. Nella mattina del 30 luglio, amici, colleghi e familiari si sono riuniti nella chiesa romana dei Sacri Cuori di Gesù e Maria per dare l' ultimo saluto a Claudia Adamo, volto storico della meteorologia in Rai e professionista stimata, scomparsa a soli 51 anni a causa di un tumore. Un funerale sentito, partecipato, che ha coinvolto anche i vertici aziendali della Rai, a testimonianza dell'impronta lasciata da una figura unica nel panorama televisivo italiano. L'ultimo saluto a Roma: chiesa piena per Claudia.

© Tvzap.it - Claudia Adamo, dolore e lacrime al funerale dell’amato volto della Rai