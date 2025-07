S i tratta di una delle corse di riferimento del panorama internazionale, uno degli appuntamenti immancabili che caratterizzano il calendario di ogni stagione. Si corre sabato 2 agosto la quarantaquattresima edizione della Donostia San Sebastian Klassikoa. La Classica di San Sebastian, corsa in linea di 211,4 chilometri con partenza e arrivo nella localitĂ basca, è uno dei test di riferimento per i corridori che alla fine del mese saranno ai nastri di partenza della Vuelta di Spagna.  Si gareggia per decidere il nome di colui che, nell’albo d’oro, succederĂ a Marc Hirschi, vincitore dello scoro anno davanti al francese Julian Alaphilippe e al belga Lennert Van Eetvelt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classica di San Sebastian 2025: il percorso ai raggi X. Ciccone prova ad insidiare il duo Ayuso-Del Toro