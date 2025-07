Cittadinanza onoraria Feltre ’revoca’ Mussolini Decisivo il voto di FdI

Molti Comuni si nascondono dietro la considerazione che "la cittadinanza onoraria decade al momento della morte" – ma su ciò non esiste giurisprudenza anche se Ustica l’ha messo nero su bianco nel regolamento comunale sfrattando pure Walt Disney –, per altri la revoca è invece la decisione da prendere quando il cittadino si chiama Benito Mussolini. L’ultimo dei settemila Comuni che avevano accolto il Duce ad avere deciso di cancellarlo dall’anagrafe onorifica – vi era iscritto dal 1924 – è stato Feltre (20mila abitanti in provincia di Belluno) dove da giugno 2022 sindaca è Viviana Fusaro del centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

