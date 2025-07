Città metropolitana approvato assestamento bilancio | stanziati 80 milioni anche per scuole e strade

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato l'assestamento di bilancio, con fondi per scuole, strade e mobilità sostenibile per 80 milioni di euro. L'Assemblea ha anche approvato la Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e alla verifica della salvaguardia degli equilibri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: approvato - assestamento - bilancio - città

Torre Annunziata, approvato l’assestamento. Cuccurullo: “Un bilancio con una forte impronta politica” - Avanzo di bilancio destinato a sicurezza, verde, PUT, cultura e turismo. Fondi anche per i lavori della nuova Sala Consiliare di Palazzo Criscuolo.

Autorità di sistema portuale: approvato l’assestamento di bilancio 2025 - L’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha dato un importante impulso alla programmazione finanziaria per il 2025, con l’approvazione unanime delle variazioni e dell’assestamento di bilancio che delineano le priorità strategiche per lo sviluppo infrastrutturale e.

Assestamento di bilancio approvato. Forza Italia vota a favore: "Ma non è un matrimonio" - Via libera all’assestamento di bilancio 2025 da parte del consiglio comunale, con il voto favorevole di Forza Italia che sorprende solo in parte.

Città metropolitana di Venezia, bilancio solido ed investimenti concreti! Oggi, nella seduta del Consiglio metropolitano, abbiamo approvato l’assestamento generale di bilancio e verificato lo stato di attuazione dei programmi previsti dal Documento Unico di Vai su X

DALLE PROMESSE AI FATTI: 24 MILIONI PER VERDE, STRADE, SCUOLE, SOCIALE E PERIFERIE – Perugia investe nel suo domani? Il Consiglio Comunale di ieri ha approvato l’assestamento al bilancio. Ora inizia il vero cambiamento Con l’approvazion Vai su Facebook

Città Metropolitana di Napoli approva assestamento di bilancio; Consiglio comunale, approvato assestamento generale bilancio. la Marca: “Un passo in avanti verso una idea di città e comunità più solida”; Città Metropolitana di Napoli, ok all’assestamento di bilancio.