Città di Castello e Majano sono unite dalla storia

CITTÀ DI CASTELLO - "Città di Castello e Majano, città e comunità amiche e unite dalla storia e da persone speciali che l’hanno segnata in maniera indelebile". Parole del consigliere comunale Luigi Gennari, in occasione della XIX Edizione della cerimonia di conferimento del “Premio Prada, un maestro di vita” intitolato alla memoria del cittadino onorario Armando Prada, del comune di Majano in Friuli Venezia Giulia. "Attraverso un premio - va avanti Gennari - si ricordano esempi di rettitudine e appartenenza ai valori dello Stato come quelli racchiusi nella figura di Prada. Non sono rituali ma passaggi ulteriori di amicizia, storia e vicinanza fra due comuni come quello di Majano e Città di Castello, “gemellati” da anni nel ricordo di Angelo Zampini, uno fra gli esempi più belli di amor patrio che il nostro Paese può annoverare, ad oltre cento anni dall’eroico sacrificio che ha consegnato per sempre alla memoria il suo agire ed essere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Città di Castello e Majano sono unite dalla storia

In questa notizia si parla di: città - castello - majano - unite

Ospedale di Città di Castello, encomio per il reparto di Ostetricia e Ginecologia: “Un esempio di eccellenza e umanità” - In un tempo in cui le cronache sanitarie nazionali sono spesso dominate da notizie di carenze, disservizi e tagli alle risorse, emergono con forza storie di buona sanità, capaci di restituire fiducia nei confronti del sistema pubblico.

Il Comune di Città di Castello acquisterà il canile comprensoriale di Mezzavia di Lerchi - Il Comune di Città di Castello acquisterà il canile comprensoriale di Mezzavia di Lerchi per 90 mila euro, più 6 mila euro di spese notarili, ai quali aggiungerà 20 mila euro per l’esecuzione di interventi strutturali necessari a garantire la funzionalità del servizio.

"Muoviamoci insieme". A Città di Castello partono i cammini del benessere - Si chiama " Muoviamoci insieme " il progetto che organizza gruppi di cammino riservati, per ora agli over 65, ma successivamente anche per altre fasce di età.

Città di Castello e Majano sono unite dalla storia; Celebrata l’amicizia tra Città di Castello e Majano.