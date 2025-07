Cisterna | Nessuna discarica nei due siti indicati dal commissario regionale Il Tar annulla il decreto

“L’ex Goodyear e la cava Scavilana non saranno una discarica. Il Tar ha annullato il decreto commissariale del giugno 2022”: a darne comunicazione è stato il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. Con quel decreto il commissario regionale dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

