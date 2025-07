L’uomo combatte da sempre la propria naturale fallibilità . Ogni epoca è scandita dalla sua patologia di riferimento e se un secolo fa ciò che dominava la società era l’isteria, connotata proprio dalla lotta dei generi e resa esponenziale anche dalle regole culturali, in cui la donna assumeva potere dall’unione con l’uomo, oggi prevale l’anti-legame. La società che non pone limiti, egoriferita, in cui l’individualismo ha la meglio sulla collettività e la parola magica è godimento. Ma c’è un fattore contro cui l’uomo sarà sempre fallibile: il tempo. Il cinema di Christopher Nolan ha sempre messo il fattore tempo come suo legittimo protagonista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - CineMind: Christopher Nolan e l’ossessione per il tempo