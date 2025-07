Cinema torna l’arena estiva al Teatro romano di Fiesole

Dal 7 al 23 agosto il cinema torna a illuminare le notti estive al Teatro Romano di Fiesole, in un contesto suggestivo e ricco di storia. Sotto le stelle 2025, la rassegna curata dalla Fondazione Stensen all'interno dell'Estate fiesolana, propone un ampio programma tra biografie, film per.

Simon West torna al cinema con Fortitude, un nuovo film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale - Il regista britannico Simon West torna dietro la macchina da presa con Fortitude, un thriller storico e di spionaggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, prodotto da Simon Afram.

Torna Cinema in festa dall’8 al 12 giugno - Al via la sesta edizione di CINEMA IN FESTA, l’imperdibile occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale.

Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film - L'attore Daniel Day-Lewis, dopo una pausa che durava dal 2017, tornerà protagonista sul grande schermo con Anemone, ecco i dettagli.

Musica, cinema e teatro sotto le stelle in uno degli scenari più suggestivi al mondo: l'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro romano al mondo per dimensioni dopo il Colosseo. Ritorna anche nel 2025 con un mese esatto di eve

Fiesole, torna l’arena cinematografica estiva al Teatro Romano - Fiesole (Firenze), 30 luglio 2025 – Dal 7 al 23 agosto il cinema torna a illuminare le notti estive al Teatro Romano di Fiesole, in un contesto suggestivo e ricco di storia. Come scrive msn.com

Dora Romano, la signora del teatro e dello schermo italiano, al Festival di Venezia con due film - Dora Romano torna sotto i riflettori internazionali con due importanti partecipazioni alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Riporta laprimapagina.it