Cinema sotto le stelle con Troppo Cattivi 2

Film all’aperto anche nel mese di agosto nel giardino di Palazzo Borromeo, dove è iniziata in settimana la seconda parte del cartellone di Cinema sotto le stelle, iniziativa di Excelsior Cinema&Teatro. Fino al 26 agosto ci saranno altre 14 serate di intrattenimento nella cornice suggestiva del Giardino di Palazzo Arese Borromeo con il patrocinio del Comune e la possibilitĂ di usufruire della speciale promozione dei film italiani ed europei a 3,50 euro grazie all’iniziativa del ministero della Cultura. A fine calendario, dal 28 al 31 agosto, ci sarĂ la proiezione in prima visione di “Troppo Cattivi 2“ con ingresso a 7 euro (intero), ridotto a 4 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

