Cina | Zhejiang tifone Co-May si abbatte su citta’ di Zhoushan

I vigili del fuoco drenano l’acqua da una strada nella citta’ di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 30 luglio 2025. Co-May, l’ottavo tifone di quest’anno, ha toccato terra nello Zhejiang intorno alle 4:30 di questa mattina, secondo l’osservatorio meteorologico provinciale. Il tifone, la cui forza massima del vento vicino al centro ha raggiunto i 23 metri al secondo, si e’ abbattuto sulla citta’. I vigili del fuoco drenano l’acqua da una strada nella citta’ di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 30 luglio 2025. Co-May, l’ottavo tifone di quest’anno, ha toccato terra nello Zhejiang intorno alle 4:30 di questa mattina, secondo l’osservatorio meteorologico provinciale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, tifone Co-May si abbatte su citta’ di Zhoushan

In questa notizia si parla di: zhejiang - tifone - citta - zhoushan

Cina: Zhejiang, tifone Co-May si abbatte su citta’ di Zhoushan; Cina alle prese con il tifone Co-May a Shanghai oltre all'allerta tsunami, evacuate oltre 280 mila persone; Cina, oltre 280mila evacuati a Shanghai per il ciclone Co-May.

Cina: Zhejiang, tifone Co-May si abbatte su citta’ di Zhoushan - I vigili del fuoco drenano l'acqua da una strada nella citta' di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 30 luglio 2025. Lo riporta romadailynews.it

Oltre 280mila evacuati a Shanghai per il ciclone Co-May - Shanghai ha deciso di evacuare più di 280mila persone in via precauzionale dalla notte del 29 luglio in attesa delle forti piogge attese con il passaggio del ciclone tropicale Co- Da ansa.it