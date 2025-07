Cina | Xinjiang terapia di bagno di sabbia attira turisti da vicino e da lontano

Siete alla ricerca di un’avventura di viaggio unica nel suo genere? Recatevi nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, dove lo splendido deserto rosso offre panorami straordinari e la possibilita’ di immergersi nella sabbia calda per una terapia di benessere. Scopriamo questo nuovo modo di rilassarsi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma640892964089292025-07-30cina-xinjiang-terapia-di-bagno-di-sabbia-attira-turisti-da-vicino-e-da-lontano Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, terapia di bagno di sabbia attira turisti da vicino e da lontano

In questa notizia si parla di: cina - xinjiang - terapia - sabbia

Cina: stambecchi “Kung Fu” esibiscono abilita’ di arrampicata su un dirupo nello Xinjiang - Stelle del “Kung Fu” nella natura! Un gruppo di 22 stambecchi siberiani ha “messo in mostra” le proprie abilita’ di arrampicata su un dirupo nella contea di Baicheng dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina.

Cina: Xinjiang espande infrastrutture sportive con 88.800 nuovi impianti fino al 2024 - La regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, aveva costruito 88.800 impianti sportivi fino al 2024, favorendo lo sviluppo e la partecipazione alle attivita’ sportive locali, come mostrato dai dati ufficiali.

Cina: Xinjiang inaugura autostrada Altay-Hemu - Un’auto percorre l’autostrada Altay-Hemu nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, ieri 30 giugno 2025.

Tempesta di sabbia colpisce la regione dello Xinjiang in Cina - Korla, situata nella regione dello Xinjiang in Cina, è stata colpita da una tempesta di sabbia di enorme intensità che ha oscurato il cielo in pochi attimi. Lo riporta la7.it