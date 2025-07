Cina | tifone Co-May si abbatte una seconda volta su Shanghai

Un membro del personale butta fuori l’acqua alluvionale all’ingresso di una stazione della metropolitana nel distretto Jing’an a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 30 luglio 2025. Co-May, l’ottavo tifone di quest’anno, ha toccato per la seconda volta la municipalita’ orientale cinese di Shanghai oggi pomeriggio, dopo essersi abbattuto sulla provincia dello Zhejiang nella prima mattinata di oggi, secondo l’osservatorio meteorologico centrale di Shanghai. Il centro del tifone (livello di tempesta tropicale) si e’ abbattuto una seconda volta sulla costa del distretto di Fengxian, a Shanghai, intorno alle 16:40. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: tifone Co-May si abbatte una seconda volta su Shanghai

In questa notizia si parla di: shanghai - tifone - seconda - volta

