Cina | stanziera’ 90 mld yuan per sussidi assistenza all’infanzia

Il bilancio centrale cinese stanziera' quest'anno 90 miliardi di yuan (circa 12,6 miliardi di dollari) per sostenere l'emissione di sussidi per l'assistenza all'infanzia, ha dichiarato oggi il ministero delle Finanze. Il fondo, come sovvenzione statale dal bilancio centrale, aiutera' i governi locali a emettere i sussidi, coprendo quasi il 90% dell'emissione totale, ha dichiarato il funzionario del ministero Guo Yang in una conferenza stampa. La Cina ha recentemente annunciato l'introduzione di un programma di sussidi per l'assistenza all'infanzia a livello nazionale a partire da quest'anno, come parte di un piu' ampio sforzo per sostenere le famiglie e incoraggiare le nascite.

