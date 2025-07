Un gruppo di studenti della scuola primaria visita le risaie durante un viaggio di studio nella cittadina di Nanniwan, citta’ di Yan’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ieri 29 luglio 2025. A circa 40 chilometri a sud di Yan’an, Nanniwan e’ famosa per la campagna di produzione su larga scala condotta negli anni Quaranta, che ha spinto lo spirito rivoluzionario a recuperare i terreni agricoli incolti per diventare autosufficienti nell’approvvigionamento di cereali. Questo risultato miracoloso e’ stato ottenuto grazie al duro lavoro e alla fiducia in se’ stessi, che costituiscono una parte importante dello spirito di Yan’an. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Shaanxi, Nanniwan promuove innovazione in vari settori