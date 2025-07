Cina | NIA Paese concede ingresso senza visto a cittadini di 75 Paesi

La Cina ha introdotto accordi unilaterali per l’ingresso senza visto e l’esenzione reciproca dal visto con 75 Paesi, come parte dei suoi sforzi per semplificare le regole sui visti e promuovere gli scambi internazionali, ha annunciato oggi un funzionario dell’immigrazione durante una conferenza stampa. Wang Zhizhong, a capo dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA), ha inoltre sottolineato che, nel periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), il numero di Paesi idonei al transito senza visto in Cina e’ salito a 55, mentre il numero di porti d’ingresso e’ aumentato a 60 tra 24 province, regioni autonome e municipalita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: NIA, Paese concede ingresso senza visto a cittadini di 75 Paesi

