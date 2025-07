Cina | NIA numero di validi passaporti ordinari nazionali supera 160 mln

Il numero di passaporti ordinari validi posseduti dai cittadini cinesi ha superato i 160 milioni, ha annunciato oggi un funzionario dell’immigrazione durante una conferenza stampa. Xiong Shuren, funzionario dell’Amministrazione nazionale cinese per l’immigrazione (NIA), ha inoltre rivelato che, nel periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), sono stati rilasciati ai cittadini cinesi oltre 300 milioni di documenti di ingresso e uscita. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: NIA, numero di validi passaporti ordinari nazionali supera 160 mln

