La novantenne Lin Zhen, veterana della Seconda guerra mondiale a Hong Kong, in Cina, ha partecipato attivamente alle organizzazioni dei veterani, promuovendo il patriottismo e la consapevolezza storica. I suoi sforzi sono diventati fonte di ispirazione per molti giovani. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma640895364089532025-07-30cina-hong-kong-novantenne-veterana-di-seconda-guerra-mondiale-ispira-giovani-con-storie-di-valore Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hong Kong, novantenne veterana di Seconda guerra mondiale ispira giovani con storie di valore

