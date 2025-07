Cina e Corea del Nord sono diventate il motore dell’esercito di Putin

La settimana scorsa l’intelligence ucraina ha smontato un drone russo intercettato dalla difesa aerea. Era uno di quei droni-esca usati per ingannare i sistemi difensivi, un drone a basso costo ma all’apparenza simile allo Shahed-136 iraniano. I tecnici hanno scoperto che tutte le componenti del velivolo senza pilota erano importate dalla Cina, peraltro dalla Cuav Technology, che opera principalmente nel settore dei droni civili – segmento in cui Pechino ha costruito un primato mondiale negli ultimi anni. Al fronte, la guerra in Ucraina si combatte con droni, trincee e artiglieria. Ma dietro le linee, è una guerra combattuta anche nei magazzini della logistica, sui binari transfrontalieri, tra le pieghe di contratti civili e componenti tecnologiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cina e Corea del Nord sono diventate il motore dell’esercito di Putin

In questa notizia si parla di: cina - corea - nord - sono

Cina+Giappone+Corea+Asean: l’Asia si unisce e gioca d’anticipo con i dazi di Trump - Tutti se l’aspettavano in Vaticano e invece la fumata bianca è arrivata prima a Milano. All’ombra del Pirellone si è tenuta una riunione cruciale tra i leader finanziari di Giappone, Cina, Corea del Sud e dei dieci Paesi dell’ Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

L’Asia orientale si riarma: volano le spese militari dalla Cina alla Corea del Sud - Lo scontro tra India e Pakistan fa aumentare a dismisura i rischi di una escalation tra le due potenze nucleari dell’ Asia meridionale.

Macron: “Se la Cina non vuole la Nato nel sud-est asiatico non permetta alla Corea del Nord di operare in Europa” - Sei anni dopo l’ultima volta, la Cina ha deciso di non inviare il proprio ministro della Difesa allo Shangri-La Dialogue di Singapore, il più importante appuntamento asiatico sulla sicurezza.

Russia, le armi sovietiche stanno finendo: così la Corea del Nord tiene in vita la guerra di Putin Vai su Facebook

Ci sarĂ un nuovo ponte tra Russia e Corea del Nord; Russia e Corea del Nord sono vicine, ma Cina e Stati Uniti rimangono alla finestra -; Il Pacifico minacciato dalla cooperazione tra Cina, Corea del Nord e Russia.

Perché Cina e Russia non sono intervenute nel conflitto tra Israele e Iran? - La vendita da parte dell’Iran di droni e missili alla Russia per la guerra in Ucraina, così come la vendita di petrolio a prezzi ridotti alla Cina, hanno portato pochi vantaggi a Teheran nei giorni cr ... Si legge su it.euronews.com

Un fiume d'acqua travolge le auto parcheggiate: drammatico il bilancio delle inondazioni in Cina - Proprietario DI Animali Esotici Quasi Spazza via Una Città: Un Massacro Che Nessuno Aveva Previsto La denuncia del regista premio Oscar Yuval Abraham: «Un colono ha sparato a un attivista che ha ... Segnala msn.com