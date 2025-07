Cimiteri di Montevarchi, si cambia. E’ passata a maggioranza nella seduta di ieri del Consiglio comunale la delibera che esternalizza alcuni servizi nelle aree dedicate ai cari estinti. Illustrato dall’assessore Giacomo Brandi, l’atto prevede un bando da 290 mila euro, iva compresa, per affidare in via sperimentale per due anni a specialisti del settore le incombenze necessarie al riposo eterno. Nel dettaglio gli interventi stimati tra inumazioni, tumulazioni feretri e urne, esumazioni ed estumulazioni sono 408 in un anno, ha spiegato l’esponente della Giunta, e la scelta scaturisce "da un’attenta analisi dei costi sostenuti per il personale interno e per determinate operazioni già delegate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cimiteri si cambia, gestione esterna. Due anni di servizio sperimentale