Roma, 30 luglio 2025 - Più indizi fanno una prova e così, nonostante le smentite di rito soprattutto sponda Soudal Quick-Step, anche a firma dell'ex direttore sportivo Patrick Lefevere, il futuro di Remco Evenepoel sembra sempre più diretto verso la Red Bull-Bora-Hansgrohe. Gli indizi del passaggio di Evenepoel alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. Sulla questione da giorni circolano dettagli e cifre, come i 2 milioni che dovrebbero andare alla squadra belga come indennizzo per la partenza del proprio corridore più rappresentativo prima della data di scadenza del contratto, il 31 dicembre 2026: qualcosa di molto simile a quanto accade nel mondo del calcio per un ciclista che il suo primo approccio con lo sport lo ha avuto dando calci a un pallone tra Anderlecht, PSV Eindhoven, KV Mechelen e Nazionali giovanili, con tanto di gol segnato contro l' Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel verso la Red Bull-Bora-Hansgrohe: gli indizi del trasferimento