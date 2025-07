Ciclismo assegnati i primi sei titoli italiani su pista a Firenze

Firenze, 30 luglio 2025 – Successo di presenza di pubblico per la giornata inaugurale dei Campionati Giovanili. La tribuna del velodromo Enzo Sacchi a Firenze ha accolto appassionati e familiari come non si vedeva da tempo nella prima delle quattro giornate dei Campionati italiani giovanili su pista organizzati dall’ASD Virtus Settimo Miglio. I RISULTATI Sei i titoli assegnati nel corso della prima giornata MADISON ESORDIENTI DONNE: 1) Carlotta Casarotti e Marta Grassi (Veneto); 2) Emma Deotto e Matilde Pitta (Friuli-Venezia Giulia); 3) Emma Murari e Giorgia Timis (Veneto). MADISON ESORDIENTI UOMINI: 1) Carlo Ceccarello e Pietro Foffano (Veneto); 2) Alessandro Daccò e Lorenzo Iazzi (Lombardia); 3) Luca Vitale e Andrea Pierobon (Lombardia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, assegnati i primi sei titoli italiani su pista a Firenze

