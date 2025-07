Ciak si gira E Firenze diventa Parigi Tender Art il film di Hershey Felder

E se Chophin avesse avuto le cure e i medicinali di oggi, la sua musica sarebbe stata diversa? E lui sarebbe vissuto più a lungo? Da queste domande è partita la ricerca di Hershey Felder, pianista, attore, regista e drammaturgo noto per le sue interpretazioni di compositori classici e americani sui palcoscenici musicali d’oltreoceano. "Chopin? L’ho portato sul palco 1.200 volte" racconta il direttore artistico del Teatro Niccolini e di Firenze On Stage. L’eclettico artista, ormai fiorentino d’adozione, sta lavorando a un lungometraggio dal titolo ’Tender Art’ di cui è regista e attore. È la storia di Jan Curzon, un pianista contemporaneo affetto da una forma di epilessia, e Cara Durand, prima donna sovrintendente di un grande sistema scolastico, entrambi ossessionati dalle figure storiche di Fryderyk Chopin e George Sand. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciak si gira. E Firenze diventa Parigi. Tender Art, il film di Hershey Felder

In questa notizia si parla di: firenze - tender - hershey - felder

Ciak si gira. E Firenze diventa Parigi. Tender Art, il film di Hershey Felder; Ciak a Firenze, Hershey Felder gira il suo film sulla Parigi del XIX secolo; OGGI IN CITTÀ!.

Hershey Felder gira a Firenze il suo "Tender Art" - In questi giorni il Teatro Niccolini si trasforma in un crocevia tra passato e presente, tra Parigi e Firenze, per accogliere la visione cinematografica ... Come scrive msn.com

Firenze, il pianista Hershey Felder improvvisa Gershwin a Palazzo Vecchio: il video - Felder era stato ricevuto per un incontro istituzionale, ma al termine della visita ha voluto regalare alla città un omaggio speciale. Segnala msn.com