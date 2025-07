Ci sono due nuovi casi di West Nile in Lombardia | sono stati registrati a Milano e Pavia

Sono stati registrati due nuovi casi del virus West Nile (WNV) in Lombardia. Si tratta di due donne di 38 e 66 anni che vivono a Milano e Pavia. La 66enne è attualmente ricoverata. Nessuna delle due sembrerebbe essere in pericolo di vita o in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il virus venne isolato per la prima volta nel 1937 nel sangue di una donna in Uganda nel distretto West Nile, da cui il nome: i casi, anche a Nordest, non sono più sporadici Vai su Facebook

Nel Lazio sono 16 i nuovi casi di positività al virus West Nile, confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani". È quanto si legge nel bollettino della Regione Lazio. #ANSA Vai su X

