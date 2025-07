Chukwuemeka Juve (Tuttosport), non si placano le voci: il giocatore ha aperto a un possibile trasferimento in Serie A! Le ultime sul centrocampista. Il nome di Carney Chukwuemeka resta sul taccuino del calciomercato Juventus in questa fase. Il centrocampista inglese, attualmente rientrato al Chelsea, è stato oggetto di nuovi contatti nelle scorse ore tra il club londinese e il Borussia Dortmund. Lo riferisce Tuttosport, spiegando che i tedeschi stanno valutando seriamente il suo profilo in vista della prossima stagione, anche in ottica futura. Il Chelsea, però, continua a chiedere una cifra piuttosto alta: 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chukwuemeka Juve (Tuttosport), non si placano le voci: il giocatore ha aperto a un possibile trasferimento in Serie A! Tutte le ultime