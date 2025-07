Choicejacking è la nuova minaccia che può rubare i dati dallo smartphone tramite un cavo USB

Una ricerca universitaria svela l'evoluzione del juice jacking: ora gli hacker possono aggirare le protezioni di Android e iOS e attivare trasferimenti di dati senza che l'utente se ne accorga.

Choicejacking è la nuova minaccia che può rubare i dati dallo smartphone tramite un cavo USB.

