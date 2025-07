Chivu alla prima conferenza ribadisce la sua natura mutevole

Nella prima conferenza della stagione 2025-2026 Chivu ha voluto ribadire la sua idea di calcio. Che parte da una base insolita: non avere un modulo di riferimento. PRESENTARSI SUBITO – Noi vi avevamo avvisato. Chivu è un allenatore mutevole, che non ha un modulo di riferimento. Ama variare, studiare, trovare soluzioni. Anche all’interno della stessa partita. E proprio questo ha voluto ribadire nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-2026, rispondendo alle domande sulle sue idee tattiche per la nuova Inter. NATURA MUTEVOLE – Chivu di fatto ha rifiutato ogni tentativo di inquadramento in uno schema fisso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu alla prima conferenza ribadisce la sua natura mutevole

Gol Lautaro, è sua la prima rete dell’era Chivu! Pareggia i conti in Monterrey Inter su schema – VIDEO - di Redazione Gol Lautaro, l’argentino pareggia i conti in Monterrey Inter su schema: primo gol dell’era Chivu – VIDEO.

PerchĂ© Chivu era stato scartato per l’Inter Under 23 e adesso viene scelto per la prima squadra - Christian Chivu potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Inter al posto di Simone Inzaghi. L'allenatore che ha chiuso la stagione in Serie A salvando il Parma era stato indicato come favorito per guidare la squadra Under 23 dei nerazzurri in Serie C.

Chivu Inter, il DNA e il Triplete. Il suo percorso per arrivare al sogno della prima squadra - Chivu Inter, il DNA del Triplete per cercare di riportare la squadra nerazzurra sempre piĂą in alto. La situazione Il nome di Cristian Chivu, leggenda del Triplete nerazzurro, risuona con forza crescente nei corridoi di Viale della Liberazione.

L'annuncio UFFICIALE di Marotta su LOOKMAN e come sarĂ la nuova INTER secondo Chivu: conferenza LIVE #PassioneInter #Inter Vai su Facebook

Inter, la conferenza stampa di Chivu: data, orario e dove seguirla in tv e in streaming - L’Inter si appresta a dare il via ufficialmente alla stagione 2025/26 dopo un periodo di riposo in seguito al Mondiale per Club che ha concluso un’annata ricca di ... Segnala informazione.it

Nasce la nuova Inter: la conferenza stampa di Marotta e Chivu in 5 punti chiave. Come giocheranno i nerazzurri? Quali strategie sul mercato? - Intervenendo in conferenza stampa ad Appiano Gentile, il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu hanno aperto la stagione. eurosport.it scrive