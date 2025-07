Chiusura stadio è polemica | Squadre senza una casa

Si infiamma in dibattito politico dopo la chiusura dello stadio Signorini. Ed ecco arrivare la dura replica del consigliere di Coalizione Civica, Emiliano Raspi, che controbatte alle affermazioni del consigliere di maggioranza Roberto Tamburini che aveva dato una cornice degli impianti sportivi. Raspi denuncia una serie di "inesattezze" e dipinge un quadro critico della gestione sportiva comunale. Il primo punto sollevato da Raspi riguarda il fatto che squadre come lo Sporting Volterra e l’ AS Saline siano costrette a giocare fuori dal Comune. Per quanto riguarda il Saline, la critica si concentra sui "sei anni che la squadra girovaga nei Comuni limitrofi" in attesa della conclusione dei lavori per il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura stadio, è polemica: "Squadre senza una casa"

In questa notizia si parla di: chiusura - stadio - squadre - polemica

Stadio del Nuoto, chiusura ad oltranza. Nubi per il futuro: “Un danno enorme per la città ” - Caserta continua a perdere pezzi importanti del suo tessuto sociale e sportivo. Dopo la chiusura degli unici cinema cittadini, anche lo Stadio del Nuoto di via Capitano Laviano – storica struttura dedicata al nuoto e alla pallanuoto – è fermo da mesi.

Fiorentina-Betis: accesso al Franchi, chiusura dei varchi. La società invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio - Nel primo pomeriggio di oggi, 8 maggio 2025, la Fiorentina ha inviato alla stampa un comunicato in cui fa sapere che, per motivi di sicurezza imposti dalle autorità , saranno chiusi in anticipo alcuni varchi per lo stadio Franchi.

? Torna il sereno in casa #Inter, la polemica social è superata! Dopo giorni di tensione, #Lautaro Martinez e Marcus #Thuram mettono da parte i malintesi: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un chiarimento definitivo via messa Vai su Facebook

I tifosi del Raja Casablanca invadono lo stadio brianzolo e al Pirellone scoppia la polemica; Esposti, indagini e appelli. Resa dei conti su San Siro. I cittadini: «Il Meazza non si svende»; Polemica a Castiglion Fiorentino: il campo da calcio non soddisfa le aspettative.

Chiusura di Bally, polemica sull’accordo: "Si rischia una scatola vuota" - Sulla chiusura di Bally Studio, a Lastra a Signa, è polemica per l’accordo separato sottoscritto da UilTucs e Fisascat Cisl. Come scrive lanazione.it

Impianti sportivi, la polemica: "Nessuno giocherà fuori Comune" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com