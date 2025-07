Chiuse le indagini per corruzione su Galvagno presidente dell’Assemblea regionale siciliana

La procura di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed esponente di Fratelli d’Italia, indagato per corruzione impropria e peculato d’uso. Il provvedimento, che solitamente anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, riguarda altre sei persone. Al centro dell’inchiesta, finanziamenti pubblici concessi ad amici e imprenditori vicini al politico, e l’uso personale dell’auto di servizio. Il caso e gli indagati oltre Galvagno. Secondo la procura Gaetano Galvagno avrebbe elargito contributi pubblici a un cerchio ristretto di persone in cambio di utilitĂ o favori. 🔗 Leggi su Lettera43.it Š Lettera43.it - Chiuse le indagini per corruzione su Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana

