Milano – Dopo oltre un anno dall’origine dell’indagine, la Direzione distrettuale antimafia nazionale e di Milano hanno chiuso il primo filone dell’inchiesta sul presunto spionaggio illegale che sarebbe stato attuato dall’ agenzia investigativa Equalize a danno di politici, imprenditori, banchieri, giornalisti e personaggi di rilievo, tra cui figurano membri della famiglia Del Vecchio, Paolo Scaroni, Alex Britti e Marcell Jacobs. L’indagine è stata guidata dal procuratore Marcello Viola –  l’uomo che guida anche le inchieste su urbanistica, caporalato e ultrà – e condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiusa l’inchiesta su Equalize, la fabbrica milanese dei segreti rubati: 202 capi di imputazione e 15 indagati

Inchiesta dossieraggi Equalize, tra le vittime anche il cantante Alex Britti: “Mi hanno spiato e pedinato” - Ieri pomeriggio il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone e persona offesa in uno dei filoni dell'inchiesta milanese Equalize sui presunti dossieraggi illegali.

Alex Britti ascoltato dai pm dell’inchiesta Equalize: “Preoccupato dai pedinamenti” - Milano – Il cantautore Alex Britti, che sarebbe stato pedinato e monitorato illecitamente dal gruppo d elle presunte cyber-spie di Equalize, è stato ascoltato ieri pomeriggio come testimone e persona offesa dal pm di Milano Francesco De Tommasi in uno dei tanti capitoli dell’inchiesta sulla presunta associazione per delinquere finalizzata ad una serie di accessi abusivi nelle banche dati.

Inchiesta Equalize, chiuse le indagini per Pazzali&co: contestati 202 capi di imputazione - Nove mesi dopo gli arresti e il disvelamento dell’esistenza di un gruppo di “spioni” specializzati ne reperire informazioni, dati e notizie anche da database pubblici, la Dda di Milano e la Dna hanno chiuso il primo filone della maxi inchiesta sulle presunte cyber-spie di Equalize e su dossieraggi appunto con accessi abusivi in banche dati.

Chiusa l’inchiesta su Equalize, la fabbrica milanese dei segreti rubati: 202 capi di imputazione e 15 indagati - Fine delle indagini sulla rete dei cyberspioni: tra gli indagati ci sono Enrico Pazzali, Nunzio Calamucci, Lorenzo Sbraccia e Carmine Gallo (morto a marzo). Scrive msn.com

Equalize, i pm di Milano chiudono l’inchiesta: «Pazzali pienamente consapevole delle attività della centrale» - La procura notifica il 415 bis, che prelude solitamente al rinvio a giudizio, a quindici indagati. Da editorialedomani.it