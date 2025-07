Chikungunya | epidemia in Francia Primo caso confermato in Italia OMS | Rischio globale

Epidemia di Chikungunya: la situazione attuale. Il virus Chikungunya, trasmesso da zanzare infette del genere Aedes (soprattutto la zanzara tigre ), torna a preoccupare l’Europa. Dopo i 47.500 casi registrati tra il 2024 e il 2025 a La RĂ©union, isola francese nell’Oceano Indiano, il virus ha iniziato a diffondersi anche nel sud della Francia, con 800 casi confermati tra maggio e luglio 2025, molti dei quali senza collegamenti con viaggi in aree tropicali. Il timore è che l’epidemia si stia ormai espandendo a livello autoctono, ovvero trasmessa localmente, e non piĂą importata. L’Italia: primo caso di Chikungunya confermato. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Chikungunya: epidemia in Francia. Primo caso confermato in Italia. OMS: “Rischio globale”

Nell’arcipelago francese di Mayotte la chikungunya, una malattia trasmessa dalle zanzare, è entrata in fase di epidemia - La SPF, l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica, ha annunciato che dalla settimana scorsa la chikungunya è ufficialmente entrata in fase epidemica.

“Dolori debilitanti e rischio epidemia”. Scatta l'allerta Oms per il virus Chikungunya - L'estate del 2025 si annuncia complicata sul fronte delle malattie trasmesse da zanzare. Dopo l'allerta per il virus West Nile, è il virus Chikungunya a far scattare l'attenzione delle autorità sanitarie internazionali.

