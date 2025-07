Chiesa di San Ferdinando si grida al miracolo - cosa è successo

Il messaggio sta diventando virale sui social e parla di “miracolo” nella Chiesa di San Ferdinando di Palazzo, a Piazza dei Martiri. La notizia ha iniziato a diffondersi nelle ultime ore, ma i fatti risalirebbero allo scorso 24 luglio, al termine di una celebrazione liturgica in memoria di San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: chiesa - ferdinando - miracolo - grida

La Chiesa e i migranti. L’unica voce che grida nel deserto dell ... - L’unica voce che grida nel deserto dell’umanità Migranti fummo noi con la valigia di cartone. Riporta quotidiano.net

Leone XIV: udienza, “il cuore della Chiesa è straziato per le grida ... - "Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare da Ucraina, dall'Iran, da Israele, da Gaza". Si legge su agensir.it