Chiesa ad oggi è una scommessa che guadagna come un fuoriclasse Condò

Federico Chiesa sembra gradire un ritorno in Serie A per giocarsi un posto all'eventuale Mondiale 2026; al Liverpool, infatti, nella scorsa stagione non ha trovato il minutaggio che sperava, anche a causa di diversi infortuni che lo hanno fermato più volte. Chiesa ad oggi è una scommessa che guadagna come un fuoriclasse. Scrive Paolo Condò sul Corriere della Sera: La vittoria dell'Italia all'Europeo di quattro anni fa è stato un evento in tale controtendenza rispetto alla storia contemporanea della nostra Nazionale da venire derubricato a fortunata congiunzione astrale, se non proprio a miracolo.

