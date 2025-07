Chiellini | Onestamente non so come il calcio italiano possa risollevarsi avevamo tre semifinaliste in Champions

Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport sul suo ruolo alla Juventus e come sta cambiando il calcio italiano. Chiellini: «Moggi diceva: a comprare sono tutti buoni, vendere riesce a pochi. Non partecipo al mercato della Juve». Eventi sportivi che hanno segnato la sua vita? « Mondiali 90 e Mondiali 94 me le ricordo benissimo. Nel 1990 ero piccolo, ma possono dirti con esattezza dove ho visto Italia-Argentina e non dimentico le lacrime per la finale di Usa 94 dopo i rigori contro il Brasile. Quelle sono due pietre miliari nelle mie emozioni. Poi, io e mio fratello facevamo un tifo sfegatato per Tomba in tv e abbiamo vissuto da appassionati l’epoca Schumacher alla Ferrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chiellini: «Onestamente non so come il calcio italiano possa risollevarsi, avevamo tre semifinaliste in Champions»

