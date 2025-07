Chiellini | Come si esce dalla crisi del calcio italiano? Non può farlo da solo; Comolli? Non è l’uomo degli algoritmi; attento ai dati ma vive il calcio da sempre

Le parole di Giorgio Chiellini, a Tuttosport in occasione degli 80 anni del giornale torinese, dove parla a 360° In occasione degli 80 anni di Tuttosport, il direttore del quotidiano torinese Guido Vaciago ha parlato con il dirigente della Juve e leggenda bianconera Giorgio Chiellini. Juve e non solo, ecco le sue parole a 360°. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chiellini: «Come si esce dalla crisi del calcio italiano? Non può farlo da solo; Comolli? Non è l’uomo degli algoritmi; attento ai dati, ma vive il calcio da sempre»

In questa notizia si parla di: chiellini - esce - crisi - calcio

Calciomercato Juve, Chiellini esce allo scoperto su Osimhen e David: la risposta spiazza tutti. Ecco cosa ha detto - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Chiellini esce allo scoperto su Osimhen e David: le parole nel pre-partita col Real Madrid.

All or Nothing Juventus, o della crisi di identità.

Juventus, nuovo problema muscolare per Chiellini - Calciomercato - Il difensore della Juventus, appena rientrato dall'infortunio al muscolo soleo della gamba destra che lo aveva tenuto fuori nella sfida scudetto contro il ... Da calciomercato.com