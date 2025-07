Chiellini a Tuttosport | Con la Juve sono stato all’inferno e in paradiso Nuovo ciclo vincente? Abbiamo un’idea in testa Sul mercato dico che…

Chiellini a Tuttosport: «Con la Juve sono stato all’inferno e in paradiso. Nuovo ciclo? Abbiamo un’idea». Le dichiarazioni del dirigente bianconero. Giorgio Chiellini è intervenuto a Tuttosport per parlare della Juventus. DI seguito le parole dell’ex difensore bianconero e della Nazionale italiana. PRIMO SCUDETTO – « I l primo dei nove scudetti, cito quello perché è stato grandemente inaspettato, con il cuore sulle montagne russe, come il pareggio con il Lecce nelle ultime giornate, che sembrava averci riportarci in un dramma clamoroso. Nel 2011 c’erano tanti tasselli che si stavano mettendo a posto, dallo stadio alla formazione » STORIA – « La storia della Juve è fatta di cicli e anticicli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

