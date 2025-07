Chicago Med 10 su Italia 1 trama e cast delle puntate in onda stasera 30 luglio

Negli episodi di questa sera: Ripley e Frost scoprono elementi che mettono in dubbio l'ordine di non rianimare di un paziente, Charles si scontra con un'ex specializzanda. Stasera, mercoledì 30 luglio, Italia 1 si prepara a regalarci una serata all'insegna dell'adrenalina e delle emozioni forti con due nuovi episodi di Chicago Med. La serie, creata dal prolifico Dick Wolf (mente dietro successi come Law & Order) e Matt Olmstead, fa parte del vasto e interconnesso One Chicago Universe, che include anche Chicago Fire e Chicago P.D.. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera. Sinossi di Chicago Med e trama degli episodi del 30 luglio Ambientata all'interno del frenetico pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, la serie racconta il quotidiano di medici, infermieri . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chicago Med 10 su Italia 1, trama e cast delle puntate in onda stasera 30 luglio

