Chiara Pellacani raggiante | Emozione indescrivibile vogliamo essere d’esempio per i giovani

Chiara Pellacani, in coppia con Matteo Santoro, ha conquistato la medaglia d’oro nel trampolino da 3 metri sincro misto: gli azzurri hanno centrato il titolo iridato ai Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. L’italiana ha espresso tutta la propria gioia ai microfoni di Rai 2 HD. Le emozioni a caldo: “ Penso sia indescrivibile, veramente io e Matti (Matteo Santoro, ndr) siamo troppo contenti, non ho neanche le parole per descrivere questo momento, e poi vincerla insieme a Matti penso sia stata la ciliegina sulla torta, siamo contentissimi “. I Mondiali per lei non sono ancora terminati: “ Adesso prendo del tempo per festeggiare questa medaglia, domani riposo, mi allenerò un po’, e poi ovviamente cercherò di rifocalizzarmi, perchĂ© comunque vorrei fare bene anche la gara individuale “. 🔗 Leggi su Oasport.it

