Chiara Ferragni ha trascorso il 30 luglio in compagnia di alcuni amici sul Lago d’Iseo. Tra sorrisi e relax, le ore in barca sono passare veloci. Ma in serata è arrivata la vera sorpresa: l’influencer è passata da uno studio di tatuaggi per incidere un nuovo disegno sulla pelle. Il soggetto profuma di romanticismo: ecco i dettagli. In gita sul lago. In barca con gli amici “ Ready “, pronta per la giornata, ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, nel dare il buongiorno ai follower. Pochi minuti dopo, ha lasciato il suo attico milanese, per dirigersi verso il Lago d’Iseo: per lei gita fuori porta in barca. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Chiara Ferragni sogna l’amore: nuovo tatuaggio sul dito