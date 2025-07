Chiara Ferragni si è dimezzata lo stipendio e ha tagliato i costi via due dipendenti In un solo anno il fatturato si è più che decimato | i bilanci di Tbs Crew

Il crollo degli affari delle società di Chiara Ferragni? Impressionante. Poco più di un mese dopo l’assemblea di Fenice, cui fanno capo i marchi dell’imprenditrice digitale, la Tbs Crew ha depositato i bilanci del 2024. Attraverso i documenti è possibile analizzare nel dettaglio lo stato di salute dei conti, travolti dall’onda lunga del “Pandoro gate” che oltre a generare la perdita di fiducia tra i clienti ha innescato una fuga dei partner commerciali. Ecco tutti i dettagli sul crollo dei fatturati e il taglio dei costi, tra cui il dimezzamento dello stipendio della Ferragni. IL CROLLO DEL FATTURATO DELLA TBS CREW DI CHIARA FERRAGNI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni si è dimezzata lo stipendio e ha tagliato i costi, via due dipendenti. In un solo anno il fatturato si è più che decimato”: i bilanci di Tbs Crew

