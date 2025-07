Chiara Ferragni | fatturato in calo di oltre 16 milioni dopo il Pandoro Gate

Il bilancio 2024 di TBS Crew Srl, la storica societĂ fondata da Chiara Ferragni, registra un crollo del fatturato: da 17,66 milioni di euro del 2023 a 1,3 milioni. Il calo ha comportato il passaggio da un utile netto di 4,4 milioni a una perdita di 2,28 milioni di euro, compensata solo in parte dalle riserve accumulate negli anni precedenti. Nella relazione sulla gestione, Ferragni attribuisce il risultato negativo alle ripercussioni del Pandoro Gate, specificando che «numerosi rapporti commerciali sono stati sospesi» e che «la societĂ opera attualmente con un’attivitĂ commerciale limitata». Nessuna ripresa prevista nel 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chiara Ferragni: fatturato in calo di oltre 16 milioni dopo il Pandoro Gate

Chiara Ferragni guida il rinnovamento di Fenice con aumento capitale di 6,4 milioni - Fenice, controllata al 99% da Chiara Ferragni, annuncia un "rinnovamento completo" del marchio e l'approvazione del bilancio del 2024 entro la fine di giugno.

Chiara Ferragni, crac finanziario: quanti milioni ha perso in 2 anni - Altre pessime notizie per Chiara Ferragni, che si trova ancora una volta a fare i conti con le conseguenze del cosiddetto Pandoro gate, nonostante abbia recentemente assunto il controllo quasi totale della sua azienda, rilevando le quote dei soci e procedendo con una nuova iniezione di capitale.

La società di Chiara Ferragni in liquidazione, perdita da 1,21 milioni per Fenice Retail - Nuovo colpo per Chiara Ferragni: Fenice Retail Srl, società interamente controllata da Fenice Srl e parte integrante dell’universo imprenditoriale dell’influencer, è stata ufficialmente messa in liquidazione.

