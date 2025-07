Chiara Biasi racconta l’ischemia | Ho perso l’udito all’orecchio destro

Chiara Biasi racconta uno dei momenti piĂą duri della sua vita quando venne colpita da un’ischemia cerebrale che le causò moltissimi problemi. L’influencer da 4,3 milioni di followers si è raccontata in un’intervista rilasciata nel podcast H3ROESPODCAST in cui ha scelto di raccontare un fatto privato e doloroso avvenuto qualche tempo fa. Chiara Biasi racconta l’ischemia cerebrale. “Ho avuto un’ischemia cerebrale che mi ha causato dei problemi che mi porto avanti nella vita”, ha raccontato Chiara Biasi. L’influencer ha spiegato che tutto era iniziato come una banale otite. “Non avevano capito subito fosse un’ischemia, inizialmente pensavano fosse un’otite acuta, un virus – ha spiegato -. 🔗 Leggi su Dilei.it

