Per Monica Vitti Michelangelo Antonioni è stato un trampolino di lancio, lui la notò e ne fece la sua musa e la scelse come protagonista della tetralogia dell’incomunicabilitĂ , composta da tre film in bianco e nero “L’avventura”, “La notte” e “L’eclisse” che sono ancora oggi considerati i primi film che trattano i temi dell’alinenazione e disagio sociale. In questo modo Vitti divenne Claudia in L’avventura, Valentina in La notte e Vittoria ne L’eclisse e poi Giuliana nel film Deserto Rosso. “ Io devo molto ad Antonioni perchĂ© è stato il primo regista che ha avuto fiducia in me ” ricorderĂ un giorno Maria Luisa Ceciarelli, la donna che tutto il mondo ricorda con il nome di Monica Vitti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi sono stati i grandi amori di Monica Vitti, dal primo e importante Michelangelo Antonini all'ultimo Roberto Russo