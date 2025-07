Chi sono i nipoti adottivi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello diventati milionari figli dei loro domestici

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, famosi attori e personaggi televisivi, non hanno avuto figli naturali, ma hanno “adottato” in casa, nel 1991, una famiglia filippina composta da Edgar e Rosalie Magsino, con i loro figli Jhon Mark (noto come Gianmarco) e Raimond. Questi ragazzi sono considerati i loro nipoti adottivi. Edgar e Rosalie Magsino  iniziano a lavorare a casa di Sandra e Raimondo Vianello per sul finire degli anni Novanta  e diventano noti al grande pubblico prendendo parte alla sitcom  Casa Vianello. I due hanno avuto due figli: John e Mark Raimond, anch’essi presenti in alcune puntata della longeva serie tv targata Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i nipoti adottivi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello diventati milionari (figli dei loro domestici)

