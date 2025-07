Chi sono e cosa fanno i sei figli di Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio 2025 all’età di 76 anni, sono state sicuramente le mille e più soddisfazioni che si è tolto durante il suo percorso musicale, ma anche i sei figli cui ha dato vita nell’ambito dei due matrimoni vissuti appieno Elliot Osbourne. Elliot è il figlio adottivo dello storico cantante dei Black Sabbath è nato nel 1966, da una precedente relazione di Thelma Riley. Elliot, pur avendo ottenuto con l’adozione il cognome del re dell’heavy metal, non ha mai sfruttato questo vantaggio per ottenere notorietà. È sempre rimasto a vivere in Gran Bretagna e lavorerebbe nel settore teatrale come regista e attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

