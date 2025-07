Chi è Simone Cerasuolo la nuova stella dell’Italia nei 50 rana L’oro dello specialista

Il duro lavoro paga. Simone Cerasuolo si è spinto dove sognava, diventare campione del mondo. L’ha fatto il classe 2003 romagnolo, conquistando la medaglia d’oro iridata dei 50 rana a Singapore. Si tratta del primo metallo pregiato nella storia per l’Italia su questa particolare distanza, che dai Giochi di Los Angeles sarĂ presente nel programma Cinque Cerchi. Un atleta che si attendeva e solo i problemi fisici ne hanno ostacolato la definitiva esplosione. Mamma Marinella chef e PapĂ Angelo maresciallo sono i suoi primi tifosi da sempre, coloro che lo hanno portato in piscina. Tifoso della Juventus e appassionato di F1, Simone non è un grande fan dei social, essendo molto legato ai valori della famiglia tradizionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è Simone Cerasuolo, la nuova stella dell’Italia nei 50 rana. L’oro dello specialista

In questa notizia si parla di: simone - cerasuolo - italia - rana

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Simone Cerasuolo è il nuovo re dei 50 rana! Storica medaglia d’oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore! Approfondisci qui https://bit.ly/46uEmNl @FINOfficial_ Vai su X

SIMONE CERASUOLO ORO NEI 50 RANA!! Primo campione italiano di sempre in questa specialitĂ ! (26.54) Grandissimo Simone skysport Vai su Facebook

Simone Cerasuolo ha vinto l’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore; Simone Cerasuolo è il nuovo re dei 50 rana: storica medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Singapore; Mondiali nuoto, Simone Cerasuolo oro nei 50 rana a Singapore. HIGHLIGHTS.

Mondiali nuoto, Simone Cerasuolo oro nei 50 rana a Singapore. HIGHLIGHTS - Simone Cerasuolo fenomenale nei 50 rana: il 22enne di Imola conquista la medaglia d'oro, la prima dell'Italia in vasca a Singapore e il primo oro azzurro di sempre nella specialità. Da sport.sky.it

Mondiali, Simone Cerasuolo oro nei 50 rana - Col tempo di 26"54 Simone Cerasuolo ha vinto il primo oro per l'Italia nelle gare di nuoto dei Mondiali di Singapore. msn.com scrive