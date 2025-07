Chi è Simone Cerasuolo campione dei 50 rana e primo nuotatore italiano d' oro ai mondiali di Singapore

