Amii Stewart ¬†nasce il 29 gennaio del 1956 a Washington ed √® nota in tutto il mondo. Tra i brani che ha portato al successo ci sono le cover di¬† Light My Fire ¬†dei¬† The Doors ¬†e¬† Paradise Bird. L‚Äôartista ha un legame forte con il nostro Paese visto che vi si trasfer√¨ a met√† degli anni Ottanta. In Italia ha collaborato con artisti importanti di respiro internazionale come¬† Dee Dee Bridgewater ¬†e nostrani come¬† Gianni Morandi ¬†ed¬† Eros Ramazzotti. Nel 1983 √® andata ospite al¬† Festival di Sanremo ¬†portando il singolo Working Late Tonight. A Natale del 1993 √® stata scelta insieme ad altri 11 artisti per cantare al¬† concerto di Citt√† del Vaticano ¬†in cui si esibirono anche¬† Lucio Dalla¬† e ¬†Randy Crawford. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è e che fine ha fatto la cantante Amii Stewart? Dal marito Pietro Cappa al trasferimento in Sardegna