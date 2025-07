Chi disprezza Amazon fa comprare su Amazon | Ultima generazione vende i suoi libri grazie al nemico miliardario

Tutto sommato, gli ambientalisti non sono poi così contrari alle logiche del capitalismo. L a dimostrazione arriva nientemeno che dal gruppo di “Ultima generazione”, che ha lanciato su Amazon l’omonimo libro sulla “Disobbedienza civile e resistenza climatica”, al costo di 14,25 euro. Proprio loro che hanno protestato contro il miliardario Jeff Bezos durante il matrimonio a Venezia lo scorso giugno. I pasdaran dell’ideologia green hanno quindi scelto di utilizzare la piattaforma dell’imprenditore nemico per commercializzare il loro manifesto politico, a dimostrazione del fatto che, alla fine, “chi disprezza compra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi disprezza (Amazon) fa comprare (su Amazon): Ultima generazione vende i suoi libri grazie al nemico “miliardario”

In questa notizia si parla di: amazon - disprezza - comprare - ultima

Previste tariffe zero su una serie di prodotti, dagli aerei alle materie prime critiche. L’Europa si impegna a comprare armi ed energia, oltre che a investire negli Stati Uniti, ma le cifre paiono esorbitanti Vai su Facebook

PS5 Pro è la console più venduta su Amazon in diversi paesi, Italia inclusa; Chi disprezza (Amazon) fa comprare (su Amazon): Ultima generazione vende i suoi libri grazie al nemico miliardario.

Amazon, ultimo giorno di sconti: 10 must-have da comprare subito! - La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, iniziata il 25 marzo, sta per concludersi e questo è il vostro ultimo giorno per approfittare degli sconti più vantaggiosi. Scrive tomshw.it

Amazon ha fatto un’offerta per comprare TikTok Usa - Amazon entra in corsa per comprare TikTok negli Stati Uniti che da sabato prossimo potrebbe non essere più accessibile per via del divieto deciso dall ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it