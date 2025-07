Un tempo inseparabili, oggi distanti come non mai. Il legame tra Chiara Ferragni e il suo storico manager Fabio Maria Damato sembra ormai appartenere al passato. Un sodalizio che andava ben oltre il semplice rapporto professionale, tanto che in molti parlavano di una vera e propria intesa quasi familiare. Ma ora, complice anche la bufera che ha travolto l’imprenditrice digitale nell’ultimo anno, i rapporti sembrano essersi incrinati del tutto. E a far discutere in queste ore è una storia pubblicata da Damato su Instagram, che per molti nasconde un messaggio poco velato proprio rivolto all’ex partner lavorativa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che frecciatina velenosa: l’ex manager di Chiara Ferragni la colpisce con una frase molto eloquente!